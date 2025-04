Velório de arquiteto baleado ao tentar impedir assalto reúne amigos e familiares Jefferson Dias Aguiar foi morto após atropelar assaltante no Butantã Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 14h59 (Atualizado em 03/04/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo de arquiteto morto ao tentar impedir assalto é velado em São Paulo

O arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, foi velado em uma cerimônia restrita em São Paulo após ser morto ao tentar impedir um assalto no Butantã, zona oeste da cidade. Ele foi baleado após atropelar um homem que havia acabado de roubar uma mulher. A polícia identificou os dois suspeitos envolvidos no crime.

Durante o incidente, Jefferson estava com um funcionário no carro quando foi atingido por três tiros disparados pelo assaltante, que fugia em uma moto. Mesmo após o impacto da colisão, o criminoso conseguiu atirar contra o arquiteto enquanto ele tentava sair do veículo. O comparsa do atirador ajudou na fuga, mas a moto utilizada foi apreendida pela polícia na zona sul de São Paulo.

O caso foi registrado como latrocínio pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC). A família de Jefferson já havia enfrentado uma tragédia semelhante há 30 anos com a morte violenta do pai do arquiteto. Durante a despedida, a viúva de Jefferson estava visivelmente abalada e precisou de atendimento médico.

Assista em vídeo - Corpo de arquiteto morto ao tentar impedir assalto é velado em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!