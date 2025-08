Venda de cigarros eletrônicos preocupa pais em escola paulista Grupo de alunos intimida colegas e comercializa cigarros na Freguesia do Ó Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h25 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h25 ) twitter

Pais denunciam locação e venda de cigarros eletrônicos em porta de escola em São Paulo

Na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, pais de alunos estão alarmados com a venda e locação de cigarros eletrônicos na entrada de uma escola local. Um grupo de estudantes, que também pratica violência contra outros alunos, é apontado como responsável por essas atividades ilegais.

Cláudio, avô de um aluno de 15 anos, relatou que seu neto já foi agredido várias vezes pelo grupo autodenominado “donos da escola”. As agressões ocorrem dentro e fora da instituição, com brigas organizadas via redes sociais.

Apesar das regras escolares proibirem celulares, alunos usam os dispositivos para organizar confrontos. Além disso, banheiros foram danificados para consumo dos cigarros eletrônicos alugados na porta da escola. Autoridades prometeram aumentar o policiamento para combater a venda ilegal desses produtos.

