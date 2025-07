Ventos fortes causam estragos em Bertioga Rajadas de vento interrompem serviços e causam danos estruturais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h18 ) twitter

Fortes rajadas de vento causam estragos no litoral de São Paulo

Bertioga, no litoral paulista, foi atingida por ventos intensos que chegaram a 75 km/h, resultando em significativos danos à infraestrutura local. Estruturas de ferro foram derrubadas, árvores caíram, e casas e comércios foram destelhados. Muitos bairros ficaram sem eletricidade por mais de um dia devido à queda de árvores sobre a rede elétrica.

A ressaca marítima, com ondas de até 3,5 metros, levou à interrupção temporária da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. O canal de navegação do Porto de Santos permanece fechado desde as duas horas da manhã. Entre as construções afetadas estão uma arena esportiva e um galpão próximo ao Forte São João, onde ocorre a festa da Tainha.

As autoridades locais emitiram alertas para que moradores e turistas evitem entrar no mar devido às fortes correntezas. A prefeitura ainda está contabilizando os prejuízos causados pela ventania.

