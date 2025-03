Amigo de Maicol dos Santos é levado algemado à delegacia por briga com conhecido

Nesta segunda-feira (17), Cícero, um amigo de Maicol dos Santos que já havia prestado depoimento sobre o caso Vitória, foi levado algemado à delegacia por ter agredido fisicamente um conhecido, com quem trocou mútuas acusações de envolvimento no assassinato da jovem em Cajamar (SP). Cícero trabalha para o padrasto de Maicol e foi quem reconheceu as ferramentas encontradas no local onde estava o corpo de Vitória. No dia em que ele foi levado para depor sobre possível envolvimento no caso, a polícia o considerou embriagado demais para prestar informações.



