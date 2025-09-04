Amigos alugam pousada em Pirenópolis (GO) e descobrem câmera escondida na sala

Dois amigos alugaram uma pousada em Pirenópolis, em Goiás, e descobriram uma câmera escondida em um cômodo da casa. As vítimas, que não quiseram se identificar, estranharam uma lâmpada na sala da pousada e acharam até mesmo que pudesse se tratar de um sensor de fumaça. No entanto, ao mexerem na suposta lâmpada, descobriram uma câmera escondida.





Indignados, os amigos chamaram a polícia. O delegado Tibério Cardoso, responsável pelas investigações do caso, afirmou que a polícia ainda não tem muitas informações sobre o motivo de aquela câmera estar instalada ali. No entanto, ele disse que a ocorrência foi registrada, inicialmente, como exposição e violação da intimidade sexual. O suspeito, proprietário da casa, pode responder até mesmo por extorsão. As vítimas entraram em contato com ele, que deu uma resposta ríspida e ameaçou registrar um boletim de ocorrência contra os locatários.



