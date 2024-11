Aposentado é dado como morto pelo INSS e tem benefício cancelado

O aposentado Amadeu, de 77 anos, mora em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, e foi dado como morto no INSS. Ele foi confundido com outro Amadeu do Paraná, que morreu. Os dois têm o mesmo sobrenome e ambos têm a mãe chamada Elvira. Agora, o aposentado de Guarulhos teve o benefício cancelado e está sem receber a aposentadoria há três meses por causa dessa confusão.