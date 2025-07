Aprenda a fazer o morango do amor, doce que viralizou nas redes sociais, com Fabiola Reipert

A jornalista Fabiola Reipert visitou uma confeitaria em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, para aprender a fazer o morango do amor. O doce, uma variação da maçã do amor, ganhou popularidade nas redes sociais. Os ingredientes são: brigadeiro branco, calda da maçã do amor e morango. Será que ela conseguiu fazer o doce mais bombado do momento? Confira na reportagem!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!