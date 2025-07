Apresentador de TV ligou para a GCM antes de morrer em Várzea Paulista (SP)

O apresentador de TV Luiz Brito, morto por seu amigo Yuk Costa com uma furadeira elétrica em Várzea Paulista (SP), ligou para a Guarda Civil Municipal antes do crime. Nos áudios divulgados, Luiz pede para um guarda comparecer ao local para “puxar a ficha” de Yuk e ainda cita sua filha de 11 anos, que estava dentro do carro. No momento da ligação, a confusão entre os dois já tinha começado. Yuk e Luiz Brito eram amigos havia cerca de 20 anos. O suspeito se apresentou à polícia e confessou o crime.



