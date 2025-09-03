Arquivo Vivo: Relembre o caso da jovem que foi espancada e arremessada de prédio no RJ há 67 anos

O quadro Arquivo Vivo, que estreia no Balanço Geral nesta quarta-feira (3), mostra o caso de Aída Curi, que em 14 de julho de 1958, quando tinha 18 anos, foi espancada e jogada de um prédio. O crime aconteceu em Copacabana, bairro nobre no Rio de Janeiro. A jovem Aída andava na rua com uma amiga quando foi roubada por três homens. No entanto, ela correu atrás dos criminosos para recuperar a bolsa. A perseguição levou Aída para dentro de um edifício.



