Arquivo Vivo: Relembre o caso da jovem que foi espancada e arremessada de prédio no RJ há 67 anos
Os agressores capturaram Aída Curi e tentaram abusar dela, mas a vítima lutou; os três criminosos a espancaram e arremessaram de cima de um prédio
O quadro Arquivo Vivo, que estreia no Balanço Geral nesta quarta-feira (3), mostra o caso de Aída Curi, que em 14 de julho de 1958, quando tinha 18 anos, foi espancada e jogada de um prédio. O crime aconteceu em Copacabana, bairro nobre no Rio de Janeiro. A jovem Aída andava na rua com uma amiga quando foi roubada por três homens. No entanto, ela correu atrás dos criminosos para recuperar a bolsa. A perseguição levou Aída para dentro de um edifício.
No local, eles capturaram a jovem e tentaram abusar dela, mas a vítima entrou em luta corporal com os agressores. Eles a espancaram. Depois de acharem que ela já estava morta, quando Aída havia desmaiado, a arremessaram de cima do prédio para fazer parecer que ela havia se suicidado. Ronald Castro, de 19 anos, Cássio Murilo, de 17 anos, e o porteiro Antônio Sousa, de 27 anos, foram identificados e presos. No entanto, as controvérsias no julgamento dos assassinos permaneceram ao longo dos anos. Confira o caso.
