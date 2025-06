Audiência do suspeito pelo assassinato de Vitória Regina é marcada para 10 de julho

A audiência de instrução de Maicol dos Santos, preso suspeito de ter capturado e matado Vitória Regina em Cajamar, Grande São Paulo, está marcada para o dia 10 de julho. A partir desta audiência, o juiz pode aplicar uma sentença ou dar um novo prazo para analisar mais detalhes. Maicol foi preso no início de março e segue no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos desde então. O suspeito foi denunciado pelo Ministério Público pelo sequestro, morte e ocultação do cadáver de Vitória, jovem de 17 anos que desapareceu em 26 de fevereiro.



