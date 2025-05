Auxiliar de farmácia recebe intimação da Justiça indevida e luta para não ser preso injustamente

Um auxiliar de farmácia recebeu uma intimação indevida da Justiça sobre o não pagamento de pensão alimentícia. No entanto, Gabriel Reis tem como provar sua inocência no caso. A dívida alegada na intimação é de cerca de R$ 17 mil e a prisão pelo crime é inafiançável. Gabriel é casado com Thainá Ribeiro, com quem tem um filho e um enteado. A intimação era endereçada a outro Gabriel, que tem o mesmo nome e sobrenome, mas outro CPF. Agora, Gabriel precisa apresentar um documento que comprove que ele não é quem a Justiça procura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!