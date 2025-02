Auxiliar de pescaria é morto com tiro na cabeça depois de ser perseguido pela polícia

Um auxiliar de pescaria foi morto com um tiro na cabeça depois de ser perseguido pela polícia em Guarujá (SP). Ruan Correa Arruda, de 22 anos, andava de moto com os amigos quando foi abordado pelos agentes. Ele fazia a manobra conhecida como ‘grau’. Durante a perseguição, a polícia diz que um dos agentes fez um disparo acidental, que acertou a cabeça do jovem. Juliana Correa Arruda, mãe de Ruan, conversou com exclusividade com o Balanço Geral e disse que não acredita na versão dos policiais. Confira.