Balanço Geral leva maleta valiosíssima com produtos misteriosos até o calçadão de Guarulhos (SP)

O Balanço Geral levou uma maleta super valiosa com produtos misteriosos dentro dela até o calçadão de Guarulhos, cidade da Grande São Paulo, para os pedestres descobrirem o mistério. Os produtos eram café e azeite, duas das mercadorias que mais têm pesado no bolso do cidadão brasileiro. O produtor de café Fábio Ceribelli explicou que a alta nos preços finais do produto tem relação direta com problemas climáticos, como a seca e chuva intensa. Estes elementos atrapalham a produção da mercadoria, o que faz com que o preço suba.



