Bisnagas de molhos para sanduíches estarão proibidas a partir de domingo (4) em SP

A partir de 4 de outubro, lanchonetes, bares e restaurantes de São Paulo não poderão mais oferecer ketchup, mostarda e maionese em bisnagas. A medida, determinada pelo Centro de Vigilância Sanitária, ligado à Secretaria Estadual da Saúde, exige o uso de sachês ou outras embalagens individuais e descartáveis para reduzir o risco de contaminação.



A mudança preocupa comerciantes por causa do aumento nos custos. Um galão de 3 kg de molho custa, em média, R$ 19 e rende cerca de 428 sachês de 7 g. Para comprar a mesma quantidade já em sachês, o gasto chega a R$ 60, o triplo do valor. Comerciantes tentam encontrar maneiras de não repassar o aumento para os clientes.



Muitos restaurantes da capital paulista já anteciparam a mudança e substituíram as bisnagas pelos sachês, que também ajudam a controlar a quantidade servida e a manter a organização. O prazo de 90 dias para a adaptação está chegando ao fim, e os estabelecimentos podem ser multados após esse período. A Associação de Bares e Restaurantes pede mais tempo, alegando que o prazo foi curto para a compra das novas embalagens e o ajuste dos custos.



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