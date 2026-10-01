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Dente torto de menina de 2 anos revela pedaço de canudo preso atrás da gengiva

Esse objeto poderia ter causado sérios problemas dentários se não fosse removido

Balanço Geral|Do R7

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Flavia Carvalho compartilhou recentemente nas redes sociais um incidente envolvendo sua filha Lunna, de 2 anos. O dente da menina crescia torto, e após investigação, descobriu-se que um pedaço de canudo estava preso atrás de sua gengiva. Esse objeto poderia ter causado sérios problemas dentários se não fosse removido.


Essa situação destaca os perigos de objetos pequenos para crianças. Em São José dos Campos (SP), Sophia, de 7 anos, engoliu uma moeda durante uma brincadeira, necessitando de endoscopia para removê-la. Já no Piauí, um menino de três anos engasgou com um carrinho de brinquedo, que foi retirado com sucesso por uma médica.


Esses casos ressaltam a importância de selecionar brinquedos adequados à idade, conforme indicado pelo Inmetro. Especialistas recomendam técnicas específicas para desobstruir vias aéreas em caso de engasgo. É crucial lembrar: qualquer objeto pequeno ao alcance de crianças pode ser um risco se colocado na boca.

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