Dente torto de menina de 2 anos revela pedaço de canudo preso atrás da gengiva

Flavia Carvalho compartilhou recentemente nas redes sociais um incidente envolvendo sua filha Lunna, de 2 anos. O dente da menina crescia torto, e após investigação, descobriu-se que um pedaço de canudo estava preso atrás de sua gengiva. Esse objeto poderia ter causado sérios problemas dentários se não fosse removido.

Essa situação destaca os perigos de objetos pequenos para crianças. Em São José dos Campos (SP), Sophia, de 7 anos, engoliu uma moeda durante uma brincadeira, necessitando de endoscopia para removê-la. Já no Piauí, um menino de três anos engasgou com um carrinho de brinquedo, que foi retirado com sucesso por uma médica.