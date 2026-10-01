Homem morre após ficar 50 dias internado depois de ser agredido pelo filho da ex-namorada em SP

Bruno Castanho, de 40 anos, morreu após passar 50 dias internado por causa de uma agressão sofrida na casa da ex-namorada, na zona norte de São Paulo. Ele havia ido ao local para buscar a ração do cachorro e acabou sendo atacado pelos filhos de Diana, com quem manteve um relacionamento por quase dois anos.



Segundo familiares, Bruno foi surpreendido pelas costas por Wagner Batista Pereira, de 21 anos, que teria usado um soco inglês durante a agressão. O homem sofreu graves lesões na cabeça, chegou a receber alta, mas voltou ao hospital três dias depois e não resistiu. Ele foi velado e enterrado na zona leste da capital.



Com a morte de Bruno, a Polícia Civil passou a investigar o caso como homicídio consumado. Wagner é esperado para prestar depoimento, e o Ministério Público deu prazo de cinco dias para que ele se apresente. Caso isso não aconteça, a polícia pode pedir a prisão preventiva.



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