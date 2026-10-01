Homem morre após ficar 50 dias internado depois de ser agredido pelo filho da ex-namorada em SP
O homem sofreu graves lesões na cabeça, chegou a receber alta, mas voltou ao hospital três dias depois e não resistiu
Bruno Castanho, de 40 anos, morreu após passar 50 dias internado por causa de uma agressão sofrida na casa da ex-namorada, na zona norte de São Paulo. Ele havia ido ao local para buscar a ração do cachorro e acabou sendo atacado pelos filhos de Diana, com quem manteve um relacionamento por quase dois anos.
Segundo familiares, Bruno foi surpreendido pelas costas por Wagner Batista Pereira, de 21 anos, que teria usado um soco inglês durante a agressão. O homem sofreu graves lesões na cabeça, chegou a receber alta, mas voltou ao hospital três dias depois e não resistiu. Ele foi velado e enterrado na zona leste da capital.
Com a morte de Bruno, a Polícia Civil passou a investigar o caso como homicídio consumado. Wagner é esperado para prestar depoimento, e o Ministério Público deu prazo de cinco dias para que ele se apresente. Caso isso não aconteça, a polícia pode pedir a prisão preventiva.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Policiais militares são acusados de agredir dupla de amigos em Bragança Paulista (SP)
Após agressão, vítimas foram presas acusadas de desacato, mas contestam a versão registrada pela PM no boletim de ocorrência
Missão impossível? Suzy Rêgo leva um ano e três meses para vencer a bagunça
A atriz finalmente organizou uma sala da casa que estava lotada de objetos antigos e acumulados.
Sonho da mansão ao caso de polícia: Kauan denuncia suposta perseguição
Cantor afirma ter pago mais de R$ 7,5 milhões pela construção de uma casa
Bebê de 1 ano e meio foge de creche e caminha sozinho até escritório da mãe em Santa Catarina
A diretora da instituição foi denunciada por abandono de incapaz
Corpo de criança desaparecida é encontrado em piscina no Rio de Janeiro
Eloise Cordeiro Alves estava desaparecida desde a última quarta-feira (30)
Bisnagas de molhos para sanduíches estarão proibidas a partir de domingo (4) em SP
A mudança preocupa comerciantes por causa do aumento nos custos
Caso Isabelle: novos áudios sugerem envolvimento da jovem em jogos de azar e estelionato
As mensagens foram enviadas para uma mulher que acusou a Isabelle de estelionato e abriu um processo contra ela por danos morais e materiais
Dente torto de menina de 2 anos revela pedaço de canudo preso atrás da gengiva
Esse objeto poderia ter causado sérios problemas dentários se não fosse removido
Bombeiro suspeito de matar estudante de medicina em Taubaté é solto após audiência de custódia
Marcos Paulo Fujarra de Oliveira é suspeito de atirar contra Bruno, de 23 anos, durante uma discussão de trânsito
Policial à paisana intervém em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo
Mulher assaltada e suspeito morreram após troca de tiros; polícia investiga outros possíveis envolvidos no crime
Marjorie Estiano surpreende ao revelar que pediu para ir embora de casa aos 7 anos
Atriz relembrou a infância e falou sobre a relação com os pais durante entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta-feira (30)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
José Augusto explica 'cara de susto' e diz que fez plástica; veja antes e depois
Aos 73 anos, cantor chamou atenção pelo novo visual; ele recauchutou as pálpebras e olheiras e o queixo
Banho virou perrengue! Noiva de Fábio Porchat fica trancada dentro do box
Priscila Castelo Branco ficou 35 minutos presa e precisou chamar a sogra para conseguir sair