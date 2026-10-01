Bombeiro suspeito de matar estudante de medicina em Taubaté é solto após audiência de custódia

O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, suspeito de matar a tiros um estudante de medicina em Taubaté, no interior de São Paulo, teve a liberdade provisória concedida após audiência de custódia.

A vítima, Bruno, tinha 23 anos e cursava o quarto semestre de Medicina em uma universidade pública de Taubaté. Segundo a polícia, o estudante se envolveu em uma discussão de trânsito com o bombeiro dentro de um túnel.