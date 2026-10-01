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Bombeiro suspeito de matar estudante de medicina em Taubaté é solto após audiência de custódia

Marcos Paulo Fujarra de Oliveira é suspeito de atirar contra Bruno, de 23 anos, durante uma discussão de trânsito

Balanço Geral|Do R7

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O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, suspeito de matar a tiros um estudante de medicina em Taubaté, no interior de São Paulo, teve a liberdade provisória concedida após audiência de custódia.


A vítima, Bruno, tinha 23 anos e cursava o quarto semestre de Medicina em uma universidade pública de Taubaté. Segundo a polícia, o estudante se envolveu em uma discussão de trânsito com o bombeiro dentro de um túnel.


Minutos depois, Bruno foi visto correndo já baleado. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O bombeiro é investigado pelo homicídio e afirma que efetuou os disparos em legítima defesa. A investigação deve apurar as circunstâncias da discussão e dos disparos. O caso segue sob investigação da polícia.

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