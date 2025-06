Cantor cai em ribanceira e morre durante passeio de quadriciclo na Paraíba

Walter Fernandes, de 65 anos, faleceu durante um passeio de quadriciclo na Praia do Conde, Paraíba, acompanhado de sua esposa, Márcia. Durante o treinamento, Walter perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Márcia relatou que a equipe não forneceu proteção adequada e que o treinamento foi insuficiente. “Eu quero justiça, quero que eles paguem. Nada vai trazer meu marido de volta, mas outras pessoas não passarão por isso”, desabafou Márcia.



