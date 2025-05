Cantor de forró é preso suspeito de tentar matar a namorada em São Paulo

Francisco, conhecido como Chiquinho do Forró, de 45 anos, foi preso sob suspeita de tentar matar sua namorada Jane depois que ela descobriu que ele era casado. O relacionamento durou seis meses e terminou quando Jane confrontou Chiquinho sobre sua situação conjugal. Uma câmera de segurança capturou o momento em que Chiquinho arrastou Jane com seu carro. Ela foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento, e posteriormente registrou um boletim de ocorrência.



