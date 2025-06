Carro usado pelo padrasto de Larissa Manuela vai passar por perícia

O carro usado pelo padrasto de Larissa Manuela será periciado pela polícia. Diego é investigado pela morte da enteada de 10 anos e alegou que estava trabalhando no dia do crime. No entanto, imagens de câmeras de segurança mostram que ele deixou o serviço por volta das 11h40 e seguiu para a casa da mãe, onde permaneceu por mais de uma hora. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva, mas a investigação segue em andamento.



