Casal de 70 anos é assassinado em mansão de R$ 30 milhões em Los Angeles

Robin Kaye e Thomas Deluca, casal de 70 anos, foram encontrados mortos em sua mansão avaliada em R$ 30 milhões, em Los Angeles. Discretos e bem-sucedidos no meio do entretenimento, Kaye era uma premiada supervisora musical. A polícia foi acionada por um vizinho, que estranhou a ausência de movimentação na residência. Os corpos foram encontrados em cômodos diferentes da casa. O principal suspeito é Raymond Boodarian, de 22 anos, que já possuía histórico de violência. Segundo as investigações, ele teria invadido a casa para roubar e atirado no casal ao ser surpreendido. Imagens de segurança mostram Boodarian escalando a cerca da propriedade, que havia reforçado a segurança após uma tentativa de invasão anterior.



