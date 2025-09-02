Caso Ayla: Embaixada brasileira em Tóquio confirma que jovem está presa por tráfico de drogas
A jovem disse à família que ia de Manaus (AM), onde morava, para a capital paulista
A embaixada brasileira em Tóquio confirmou que a brasileira Ayla Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, foi detida pelas forças policiais do Japão pelo crime de tráfico de drogas. O que se sabe até o momento é que Ayla passou pelo Aeroporto Internacional de Osaka portando drogas. A jovem viajou no dia 28 de julho e disse à família que ia de Manaus (AM), onde morava, para a capital paulista, sob a alegação de que havia arrumado um emprego.
No entanto, a família não recebeu mais notícias da jovem. Após registrar a ocorrência, a Polícia Civil começou uma investigação sobre o desaparecimento de Ayla e captou o sinal do celular dela no Japão. A família, então, achou que ela tinha sido roubada e que havia tido o celular levado ao país asiático. Com a confirmação de prisão da jovem pela embaixada brasileira em Tóquio, a família e as autoridades do Brasil aguardam novas informações para saberem como prosseguir.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas