Caso Ayla: Embaixada brasileira em Tóquio confirma que jovem está presa por tráfico de drogas

A embaixada brasileira em Tóquio confirmou que a brasileira Ayla Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, foi detida pelas forças policiais do Japão pelo crime de tráfico de drogas. O que se sabe até o momento é que Ayla passou pelo Aeroporto Internacional de Osaka portando drogas. A jovem viajou no dia 28 de julho e disse à família que ia de Manaus (AM), onde morava, para a capital paulista, sob a alegação de que havia arrumado um emprego.



