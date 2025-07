Caso Larissa Rodrigues: sogra sabia da amante do filho e passou última noite com a vítima

Uma troca de mensagens entre Elizabete Arrabaça e seu filho, o médico Luiz Garnica, revela novos desdobramentos no caso da morte por envenenamento da professora de pilates Larissa Rodrigues. As conversas indicam que Elizabete sabia da existência da amante do filho, com quem chegou a ter contato, enquanto Larissa já desconfiava da infidelidade desde o ano passado. A pedido de Luiz, Elizabete tentou intervir na crise conjugal, orientando a nora a desistir do divórcio. Segundo as investigações, a aposentada pesquisou ao menos duas vezes na internet sobre "chumbinho". Larissa passou sua última noite com a sogra, enquanto Luiz estava no cinema com a amante e permaneceu com ela até a manhã seguinte. Elizabete e Luiz Garnica estão presos desde o dia 6 de maio.



