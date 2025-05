Caso Nelson: suspeito se entrega e confessa que dirigiu carro da vítima até a capital paulista

Tadeu Almeida Silva se entregou na última quinta-feira (29) à polícia, confessando ter dirigido o carro do empresário desaparecido, Nelson, até a capital paulista. Funcionário de Marlon Couto, principal suspeito do caso, Tadeu está preso na cadeia pública em Santa Rosa de Viterbo (SP). Durante uma audiência de custódia, sua prisão temporária foi confirmada. O delegado revelou que Tadeu pode ter participado do planejamento do crime. Marlon Couto e sua esposa Marcela de Almeida estão foragidos.



