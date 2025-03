Caso Vitória: fotos encontradas no celular de Maicol indicam que ele pode ser um ‘stalker’

A perícia que a Polícia Civil realiza no celular de Maicol dos Santos, único suspeito preso até o momento no caso do assassinato da jovem Vitória Regina em Cajamar (SP), já conseguiu recuperar uma série de fotos da rotina da adolescente que foram apagadas, o que pode indicar que ele seja um perseguidor. Entre essas fotos, a perícia encontrou um ‘print’ de uma publicação que Vitória havia feito em suas redes na noite do seu desaparecimento. Na postagem, ela anunciou que estava saindo de mais um dia de trabalho e que iria para a sua casa descansar. Maicol visualizou e salvou a foto. A polícia também encontrou imagens de outras 12 adolescentes do mesmo perfil da jovem. A tecnologia usada na perícia técnica do aparelho permite que as autoridades tenham acesso a dados que possam ter sido apagados por suspeitos.



