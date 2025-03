Caso Vitória: polícia indicia Maicol por homicídio qualificado com sequestro e ocultação de cadáver

A polícia indiciou Maicol, único preso até o momento pelo assassinato de Vitória Regina, por homicídio qualificado com sequestro e ocultação de cadáver. Este indiciamento conclui a primeira etapa do inquérito, mas as investigações continuam. Uma nova perícia na residência dele pode ser realizada e uma outra pessoa próxima de Maicol pode ser indiciada. A família de Vitória foi convocada para prestar um novo depoimento na delegacia de Cajamar (SP) nesta segunda-feira (31).



