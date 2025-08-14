Chefe de facção criminosa passa por cirurgia em hospital de luxo no Rio de Janeiro

Alexandre de Jesus, chefe de uma facção criminosa, passou por uma cirurgia em um hospital de luxo no Rio de Janeiro. Ele estava preso e vinha sentindo dores no abdômen e na vesícula. Foi descoberto que ele tinha uma pedra na vesícula e precisava passar por cirurgia para a retirada. Pessoas que estão presas têm direito a passar por procedimentos médicos pelo SUS, mas o advogado de Alexandre disse que ele pagaria pela cirurgia no hospital mais caro do Rio Janeiro. A Justiça autorizou a operação fora do SUS. Ele ficou seis dias internado em um quarto de luxo, teve alta e já retornou para o presídio.



