Cinco suspeitos de envolvimento na morte de policial civil são presos em SP

O policial civil Caio Bruno foi morto em um conjunto habitacional no Bom Retiro, centro de São Paulo. A polícia investiga por que o agente estava sozinho no local. Cinco suspeitos foram presos.

Durante o velório no ABC Paulista, familiares e colegas prestaram homenagens ao investigador de 33 anos. O cortejo fúnebre em São Caetano do Sul (SP) contou com viaturas da Polícia Civil e carros particulares.

Caio foi encontrado gravemente ferido após ser agredido por moradores da comunidade Parque do Gato. Relatos dizem que ele estava alterado, tentando arrombar portas e apontando uma arma.

A situação piorou quando ele disparou contra um morador, William Moreira Mendes, já procurado por outros crimes. Caio foi então atacado com pedaços de madeira.

A identificação do agente se deu pela arma encontrada ao seu lado, pois ele estava sem documentos. As autoridades seguem investigando as razões de sua presença no local e buscam outros envolvidos.

Caio ingressou na polícia há quatro anos, era casado e tinha um filho. Seu entusiasmo pela carreira era evidente em suas publicações nas redes sociais.

