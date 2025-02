Coletor de lixo viraliza nas redes sociais após mostrar talento como cantor

Tiago Almeida trabalha como coletor de lixo em Goiânia (GO). No entanto, o sonho dele é se tornar cantor. Um vídeo dele mostrando seus talentos musicais bombou na internet. Como resultado, o Balanço Geral convidou Tiago para conhecer um estúdio profissional. Com a ajuda do produtor musical Willi Baldo, Tiago fez uma gravação. Confira!