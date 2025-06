Conheça a história da jovem que viaja com sua cachorra em um Celta rumo ao Peru

Ana Clara, de 25 anos, deixou seu emprego para viajar com sua Golden Retriever, Isis. A jornada começou com uma viagem inaugural que passou por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba até chegar ao Rio Grande do Norte. O carro de Ana, um Celta apelidado de Ozzy, foi adaptado como um motorhome improvisado, equipado com espaço para dormir, ventilação, acesso fácil a comida e água, geladeira, fogão, pia, e até uma placa solar. Elas estão na segunda parte da viagem, agora no Distrito Federal, e planejam atravessar o Brasil até o Peru, valorizando cada momento especial da jornada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!