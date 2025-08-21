Conheça Bia Miranda e Gato Preto, casal de influenciadores que se envolveu em acidente de trânsito
Protagonistas de diversas polêmicas, os dois são pais de uma bebê de cinco meses
Os nomes do casal de influenciadores Bia Miranda e Gato Preto ficaram em alta após eles terem se envolvido em um acidente de trânsito na avenida Faria Lima, em São Paulo, na madrugada de quarta-feira (20). Bia Miranda ficou conhecida em 2022 ao participar e se tornar vice-campeã do reality A Fazenda. Com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, é neta de criação da cantora Gretchen, mas seu círculo familiar sempre foi cheio de conflitos e discussões públicas. Do outro lado, seu namorado, Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. Virou subcelebridade com vídeos de ostentação na internet e acumula acusações de violência doméstica. O casal se conheceu em agosto do ano passado e já assumiu o relacionamento. Hoje, são pais de uma bebê de menos de 5 meses de idade. O relacionamento dos dois é recheado de brigas e reconciliações, com Bia acusando o influenciador de violência doméstica. Na época, Gato Preto negou as todas as acusações.
