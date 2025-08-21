Conheça Bia Miranda e Gato Preto, casal de influenciadores que se envolveu em acidente de trânsito

Os nomes do casal de influenciadores Bia Miranda e Gato Preto ficaram em alta após eles terem se envolvido em um acidente de trânsito na avenida Faria Lima, em São Paulo, na madrugada de quarta-feira (20). Bia Miranda ficou conhecida em 2022 ao participar e se tornar vice-campeã do reality A Fazenda. Com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, é neta de criação da cantora Gretchen, mas seu círculo familiar sempre foi cheio de conflitos e discussões públicas. Do outro lado, seu namorado, Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. Virou subcelebridade com vídeos de ostentação na internet e acumula acusações de violência doméstica. O casal se conheceu em agosto do ano passado e já assumiu o relacionamento. Hoje, são pais de uma bebê de menos de 5 meses de idade. O relacionamento dos dois é recheado de brigas e reconciliações, com Bia acusando o influenciador de violência doméstica. Na época, Gato Preto negou as todas as acusações.



