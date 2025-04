Corpo de arquiteto morto ao tentar impedir assalto ainda aguarda liberação no IML

O corpo do arquiteto Jefferson Dias Aguiar, que morreu na terça-feira (1º) ao tentar evitar um assalto perto da estação Butantã do metrô, na zona oeste de São Paulo, ainda está no Instituto Médico Legal (IML) à espera de que familiares dele façam a liberação para o velório.



Jefferson, de 43 anos, jogou seu carro contra um bandido que havia acabado de assaltar uma mulher, mas acabou baleado e não resistiu. Ele estava acompanhado de um amigo que conseguiu escapar sem ferimentos.



Muito abalados, os parentes de Jefferson ainda não foram ao IML e sequer têm condições de falar sobre o caso.

O velório de Jefferson deve acontecer na quinta-feira (3), a partir das 7h, em Itapecerica da Serra. O funeral está marcado para um pouco mais tarde, às 10h, na mesma cidade.