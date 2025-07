Corpo de Larissa Manuela pode ser exumado para fazer nova autópsia

O corpo de Larissa Manuela, menina de 10 anos encontrada morta dentro de casa, pode ser exumado para investigar um possível abuso sexual. Existe a possibilidade de Diego, padrasto da vítima, ter abusado dela no dia do crime. Ele é o único preso pelo assassinato de Larissa até o momento. Quando adolescente, Diego cometeu um ato infracional análogo ao crime de estupro. O inquérito está em fase de encerramento e os resultados poderão influenciar a denúncia do Ministério Público.



