Criminoso faz 'esconde-esconde' com a polícia após tentar sequestrar mulheres e acaba preso, em SP

Dois criminosos foram presos depois de tentar aplicar o golpe do bilhete premiado nesta quarta-feira (23). Eles também tentaram sequestrar duas mulheres na zona leste de São Paulo. Elas conseguiram escapar e uma testemunha ligou para a polícia no momento do crime. Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos suspeitos tentou se esconder atrás de uma van escolar, mas foi pego pela polícia.