Criminoso usa dados de vítima de golpe para enganar compradores de veículos

A vida do gerente de logística Thiago Freitas mudou totalmente depois dele sofrer um golpe. O homem pagou R$ 5 mil para adquirir um carro, porém, nunca ficou com o veículo e o vendedor desapareceu. Ele registrou um boletim de ocorrência, mas continuou tendo problemas por conta da compra. Isso porque o golpista passou a usar os dados de Thiago para enganar outras pessoas. Com isso, outras vítimas passaram a ameaçar o gerente de logísticas, achando que ele é o responsável por enganá-las.