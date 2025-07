Criminosos invadem adega, levam bebidas caras e deixam prejuízo de mais de R$ 4 mil

Três homens invadiram uma adega durante a madrugada com o objetivo de roubar garrafas de bebidas caras. Eles abordaram clientes e um funcionário, obrigando-os a se dirigirem aos fundos do local. Segundo Aline Leite, dona da adega, o foco dos criminosos eram em garrafas avaliadas em torno de R$ 300. O incidente deixou clientes e funcionários aterrorizados, com uma cliente chegando a desmaiar. O prejuízo foi estimado em mais de R$ 4 mil. A Secretaria de Segurança Pública informou que intensificou o patrulhamento na região, aguardando o registro da ocorrência para iniciar investigações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!