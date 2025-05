Criminosos invadem mansão de desembargador e fazem família refém na zona sul de SP

Quatro bandidos invadiram a mansão de um desembargador no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Ao chegarem à residência, o desembargador e sua esposa encontraram a porta aberta e um veículo estranho na garagem do vizinho. Lá dentro, seu filho e sobrinha estavam amarrados e vendados. Os criminosos roubaram R$ 50 mil antes de fugir. A esposa do desembargador tentou seguir os bandidos, enquanto os assaltantes escapavam por um cano de água. A polícia investiga o caso.



