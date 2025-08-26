Criminosos invadem restaurantes na Grande SP e roubam carnes e bebidas de alto valor

Um grupo de criminosos invadiu dois restaurantes nos dias 8, 15 e 24 de agosto, na Grande São Paulo, para roubar alimentos e bebidas. Os invasores levaram peças de carne, cervejas e uísques caros, deixando prejuízos de milhares de reais para os comerciantes. Os proprietários dos estabelecimentos já contataram as autoridades e a expectativa é que a polícia identifique e prenda os criminosos.



