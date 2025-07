Criminosos roubam peças de carros estacionados na rua em São Paulo

Câmeras de circuitos de segurança em São Paulo flagraram diversos roubos de peças de carros estacionados nas ruas. Os criminosos furtam as peças em vez do veículo completo para não chamar a atenção de possíveis testemunhas e da polícia. O destino das peças roubadas é o mercado automotivo paralelo, que alimenta os desmanches de veículos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!