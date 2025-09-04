Criminosos trancam funcionários de galpão em banheiro e roubam R$ 500 mil em mercadorias

Quatro criminosos que roubaram R$ 500 mil em mercadorias de um galpão em São Lucas, na zona leste de São Paulo, foram presos. Durante a ação, a quadrilha fez ameaças com armas, obrigou os funcionários a colocarem os produtos dentro de um caminhão e, depois, trancou todos dentro de um banheiro. Um motorista foi feito refém e liberado depois de algumas horas em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Lá, o caminhão, carregado de produtos eletrônicos, também foi esvaziado.



O galpão roubado serve como ponto de distribuição de mercadorias encomendadas pela internet. Depois de dois meses de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar seis dos oito suspeitos que participaram do assalto. Todos têm antecedentes criminais. O delegado responsável pelo caso disse que essa quadrilha tem como característica a violência. Os criminosos batiam nas vítimas e agiam com muita truculência. Além das prisões, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar.



