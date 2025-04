Dentro da Notícia: Homem é obrigado a ficar deitado no chão após ser assaltado em Osasco (SP)

Um criminoso assaltou um homem e o fez ficar deitado no meio da calçada em Osasco, na Grande São Paulo. O assaltante roubou o celular da vítima e voltou para pedir a senha de desbloqueio do aparelho. As gravações da câmera de segurança mostram que uma mulher chegou a passar do lado do assaltante e do homem no chão, mas passou reto e entrou no condomínio. O criminoso estava usando capacete e provavelmente tinha um comparsa.



