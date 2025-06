Desafio do desmaio: nova febre entre crianças e adolescentes pode levar a morte

Depois do desafio do desodorante e da baleia azul, a nova febre entre as crianças e adolescentes é o desafio do desmaio, ou do apagamento. Ele consiste em apertar o peito de outra pessoa até perder os sentidos. Ele já foi chamado de desafio do estrangulamento, levando crianças a morte. A prática pode causar crise convulsiva pela falta de oxigênio, traumatismo craniano ou até mesmo morte súbita. Inconsciente, a pessoa que participa também fica sujeita a outras violências. O desafio normalmente acontece dentro das escolas e tem assustado pais e professores.



