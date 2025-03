Destroços da queda de passarela na rodovia Anchieta continuam no acostamento da via

Um caminhão desgovernado colidiu com uma passarela na rodovia Anchieta, quilômetro 52, em Cubatão (SP), causando sua queda e interrompendo o trânsito por 15 horas para remoção de parte dos destroços. O acidente, que não deixou feridos, gerou um grande congestionamento. Parte da carga de 25 toneladas de polímero permanece no local e a Polícia Civil investiga as causas do acidente. Novas interdições são esperadas durante a retirada completa dos escombros.



