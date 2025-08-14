Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Duas pessoas morrem após comer sanduíches envenenados na Itália

A suspeita é de um surto de botulismo, que pode causar paralisia, dificuldade respiratória e até mesmo a morte

Balanço Geral|Do R7

Duas pessoas morreram e 14 foram internadas após comerem sanduíches envenenados em um food truck no sul da Itália. O sanduíche era de linguiça com vegetais. A suspeita é de um surto de botulismo, que pode causar paralisia, dificuldade respiratória e até mesmo a morte. A vigilância sanitária fechou o local e está investigando o dono do estabelecimento, que disse já ter comprado os ingredientes contaminados. As autoridades retiraram dos mercados de toda a Itália todos os pães para sanduíches industrializados.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • balanco-geral
  • Itália

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.