Duas pessoas morrem após comer sanduíches envenenados na Itália

Duas pessoas morreram e 14 foram internadas após comerem sanduíches envenenados em um food truck no sul da Itália. O sanduíche era de linguiça com vegetais. A suspeita é de um surto de botulismo, que pode causar paralisia, dificuldade respiratória e até mesmo a morte. A vigilância sanitária fechou o local e está investigando o dono do estabelecimento, que disse já ter comprado os ingredientes contaminados. As autoridades retiraram dos mercados de toda a Itália todos os pães para sanduíches industrializados.



