Dupla em moto atira e mata segurança de casa noturna em Santo André (SP)

Uma dupla de criminosos em cima de uma moto atirou e matou o segurança de uma casa noturna em Santo André, no ABC Paulista. Segundo testemunhas, o homem, chamado Emerson, trabalhava no estabelecimento e morava em um cômodo no fundo da danceteria. Um homem teria tentado entrar no estabelecimento na noite anterior, mas Emerson barrou a entrada. Eles chegaram a entrar em luta corporal, conforme afirmam testemunhas. Pouco tempo depois de o homem ter ido embora, ele voltou em cima de uma moto com um comparsa e alvejou Emerson. A polícia investiga o caso e busca identificar os suspeitos pelas câmeras de segurança.



