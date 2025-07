Eleandro Passaia e Fabíola Reipert inventam novos sabores para celebrar o Dia da Pizza

Nesta quinta-feira (10) é celebrado o Dia da Pizza. Para comemorar a data, Eleandro Passaia e Fabíola Reipert foram a uma pizzaria em São Paulo para testar seus dotes culinários e criar novos sabores. Coube ao comentarista brasileiro-italiano Renato Lombardi a missão de experimentar as iguarias preparadas pela dupla. A pizza é um dos pratos mais populares do Brasil e do mundo. São Paulo, por exemplo, é a segunda capital que mais consome a iguaria no planeta. Confira!



