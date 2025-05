Entregador é acusado de cancelar frete após carregar caminhão com mercadoria valiosa

A proprietária de uma loja de iluminação em Carapicuíba foi a mais nova vítima do golpe do falso entregador. Sem conseguir um transportador particular devido ao feriado, ela recorreu a um profissional contratado por aplicativo. Rafael, o motorista, carregou sua van com mercadorias avaliadas entre R$ 12 mil e R$ 15 mil e cancelou a corrida antes de concluir a entrega. Após o incidente, Ingrid recebeu uma chamada suspeita para negociar a devolução dos produtos. Este mesmo motorista é suspeito de outro golpe semelhante que envolveu carga de tecidos. A empresa do aplicativo bloqueou o perfil do fraudador após a denúncia e busca contato com as vítimas para tomar medidas adequadas.



