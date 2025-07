Escola nos EUA promove atividade de férias com crianças, idosos e cães-guia

Durante as férias escolares nos Estados Unidos, uma escola transformou suas salas de aula em um espaço de encontro entre crianças, idosos e cães. A professora Dorothy O'Connor desenvolveu a iniciativa para que alunos do ensino fundamental e idosos ajudem a treinar uma filhote como cão-guia. O projeto incentiva o respeito pelos mais velhos e cuidado com os animais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!