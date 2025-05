Esquadrão Antibombas detona artefato em rua da zona norte do Rio de Janeiro

Na tarde desta quinta-feira (15), o Esquadrão Antibombas foi acionado após um artefato explosivo ser encontrado em uma rua no Rio de Janeiro. O local, que fica no morro do Fubá, na zona norte da cidade, foi interditado até que a granada caseira fosse detonada. Para conter a explosão, sacos de areia foram utilizados pela equipe, que também empregou um pequeno explosivo para desencadear a detonação da granada. A operação foi bem-sucedida e não causou danos aos moradores da região.



