‘Esses jogos geram uma normalização da violência’, diz delegada do caso do menino que matou os pais

A delegada Nathalia Patrão, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que trabalha no caso do menino de 14 anos que confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos, explicou os efeitos que o jogo violento teve no adolescente. Segundo ela, ‘esses jogos geram uma normalização da violência’. O jogo em questão foi citado pela menina de 15 anos, com quem o jovem mantinha um relacionamento virtual, em depoimento em Água Boa (MT).



